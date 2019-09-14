Соседи семьи под Воронежем, где мучили мальчика: Был лысый и истерзанный

По словам местных жителей, на спасённом от родителей-мучителей ребёнке не было живого места.

Пока сотрудники Следственного комитета России ведут разбирательства по факту истязаний несовершеннолетнего мальчика собственной матерью и её сожителем, становятся известны жуткие подробности жизни ребёнка в заточении и его побега. Как рассказали местные жители журналистам " Вести Воронеж" , на мальчике не было живого места, он был лысый и истерзанный.

— Весь в синяках, худой, лысый, страшный, потёки у него были, на руках следы от верёвок, — рассказала соседка.

По словам следователей, медицинская экспертиза подтвердила, что ребёнка на протяжении последних двух лет регулярно били ремнём и проволокой, хлестали проводом по ногам, связывали верёвками, скотчем и сажали на цепь, как собаку. Кроме того, на теле имеются следы ожогов от зажигалок.

— Случаи были зафиксированы, это подтвердила судебная экспертиза, у него ожоги на руках. Последний раз ему прижигали руки зажигалкой. Также мальчик подтвердил факт, что ему неоднократно прижигали руки горячей водой. Поэтому жестокость в данном случае налицо, и виновные должны понести заслуженное наказание, — рассказал заместитель лискинского межрайонного прокурора Алексей Гаврилов.

По предварительным данным, устав от пыток, когда мать в очередной раз посадила сына на цепь, мальчик смог выбраться и убежал к людям, которым когда-то его мать помогала по хозяйству. У них он попросил убежища, еды, а после рассказал об издевательствах. Шокированные соседи вызвали полицию.

30-летний отчим задержан по подозрению в истязании и в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. 24-летняя мать попала под следствие за неисполнение обязанностей по воспитанию и жестокое обращение с сыном. Сам же мальчик пока отправлен в местный приют. Как рассказала Лайфу одна из сотрудниц учреждения, ребёнок уже чувствует себя хорошо. Он гиперактивен, но при этом не вредничает и не жестокий.

— Нормально себя чувствует, только шрамы есть. А так и не отличишь от других. По психике без нарушений, — рассказала женщина.

Как сообщал Лайф, задержанные родители-мучители полностью признали свою вину, но объяснили свои действия "мерами воспитательного характера".