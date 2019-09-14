Зеленский решил создать на Украине мощный кинематограф

Президент напомнил, что в парламенте одобрили законопроект, устанавливающий механизм привлечения в страну ведущих западных кинокомпаний.

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал приложить все силы, чтобы сделать свою страну мощным кинематографическим государством.

— Мечтаю и сделаю всё, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой, — написал Зеленский в "Фейсбуке".

По его мнению, в стране надо наладить весь процесс, от съёмок до дистрибуции, заняться развитием кинотеатров, чтобы показывать "самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах".

Заявление президента приурочено к празднованию Дня украинского кино, который отмечают сегодня.

Летом этого года голливудский режиссёр Майкл Бэй, снявший "Трансформеров", "Армагеддон", "Плохих парней", "Пёрл Харбор", "Скалу", посетил Киев и обговорил с мэром Виталием Кличко возможность съёмок в украинской столице.