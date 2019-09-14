Продюсер Андрей Разин заявил, что близкие Заворотнюк "готовятся к её уходу"

Он вспоминает, что ещё недавно актриса радовалась рождению своей дочки и ничего не предвещало беды.

Продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что его не пустили к актрисе Анастасии Заворотнюк в больницу, а врачи считают, что ей осталось жить несколько дней.

— Я вчера позвонил врачам, которые её наблюдают, спросил — можно навестить? Говорят, нет — мы её ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отёк мозга. К сожалению, врачи тут бессильны, — заявил продюсер "Комсомольской правде".

Разин уверен, что сама артистка понимала, что скоро уйдёт из жизни, и родные готовятся к её уходу.

— Вот и Настя давно понимала, что это всё. Это такой же диагноз, как у Хворостовского, и как у Фриске. И родные её готовятся к уходу. Это очень страшно, — заявил он изданию.

По мнению продюсера, здоровье актрисы подкосили продолжительный стресс и якобы методика омоложения стволовыми клетками.

Ещё вчера представитель Заворотнюк опроверг сведения о её госпитализации, потом СМИ сообщили, что артистку ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург заявил, что если диагноз верный, то лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить её жизнь до года, но вылечить же полностью опухоль нельзя.