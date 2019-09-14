Лайф публикует видео из больницы, куда доставили раненых после ДТП с автобусом

В настоящий момент подтверждена гибель семи человек: двух водителей и пяти пассажиров автобуса.

Количество пострадавших при столкновении рейсового автобуса и грузового автомобиля на трассе в Ярославской области увеличилось до 28 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

— В настоящее время в результате ДТП семь человек погибли и 28 пострадали, — уточнил представитель полицейского главка.

Пострадавших доставили в различные больницы в зависимости от характера травм: в областную — раненые с повреждениями сосудов и неврологические пациенты, в детскую — восьмилетний пациент с рваной раной уха. Лайф публикует видео из СМП имени Соловьёва, куда доставили пассажиров автобуса с переломами и тяжёлыми травмами. В медучреждение также приехали родственники раненых, они ждут вердиктов врачей, некоторые не могут сдержать слёз.

В момент страшного ДТП в рейсовом автобусе находилось 35 пассажиров, в фуре был только водитель. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.