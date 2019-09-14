Собчак и Богомолов перед венчанием письменно раскаялись в безнравственности

Звёздная пара также подтвердила твёрдое намерение не совершать ничего подобного впредь.

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов перед венчанием выполнили все церковные требования: подробно побеседовали со священником о смысле таинства и письменно раскаялись в своих безнравственных деяниях. Об этом рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Вступающие в церковный брак письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности, — написал он в своём телеграм-канале.

Легойда добавил, что Богомолов и Собчак также подтвердили твёрдое намерение не совершать впредь подобных деяний.

Как ранее писал Лайф, церемония бракосочетания Собчак и Богомолова состоялась в Грибоедовском загсе в центре Москвы, куда они приехали на катафалке. После регистрации новобрачные пересели в карету ради венчания в храме Вознесения Господня, а телеведущая даже изменила образ на более скромный. Свадебное торжество состоялось в Музее Москвы, где "блондинка в шоколаде", несмотря на обещания в храме, вместе с монахами-трансвеститами исполнила эротический танец.

Протодиакон Андрей Кураев пошутил, что храм Вознесения Господня у Никитских Ворот теперь придётся снести.