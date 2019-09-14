Украинский премьер украл лозунг Трампа и решил "сделать страну снова великой"

Гончарук пообещал, что 2020-й станет для республики годом больших реформ и экономического роста.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился к предвыборным лозунгам американского президента Дональда Трампа. На форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) он призвал "сделать Украину снова великой".

— Его выражение я хочу немного перефразировать — let’s make Ukraine great again, — высказался Гончарук.

Политик добавил, что в планах правительства экономический рост от 5% до 7% в год.

Также на форуме Гончарук заявил о планах связать Чёрное и Балтийское моря водным путём. Страна уже начала переговоры с Польшей и Белоруссией о проекте сообщения по рекам.