В Крыму бомба провисела на дереве со времён Великой Отечественной войны

При обследовании территории сотрудники МЧС РФ обнаружили рядом ещё два немецких боеприпаса.

Немецкую бомбу времён Великой Отечественной войны нашли неподалёку от села Бондаренково в Крыму. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике, десятки лет снаряд провисел на дереве.

Авиационную бомбу SD-1 весом один килограмм сняли с ветвей. При обследовании территории сотрудники МЧС РФ обнаружили ещё два боеприпаса весом 20 кг (AO-20) и 2,5 кг (AO-2,5). Все авиабомбы были доставлены на специализированный полигон и уничтожены.

Ранее в Вологодской области обнаружили противопехотные мины и ручные гранаты времён ВОВ.