Пермяк устроил в своей квартире детсад для попугаев

В своей квартире Евгений Муромский постоянно выращивает несколько разных видов птиц.

Пермский заводчик птиц Евгений Муромский стал первым и пока единственным в России, кому удалось в домашних условиях развести популяцию рыжеголовых каиков. Лайфу он рассказал, что сейчас у него дома обитает больше 50 пернатых.

— Я орнитолог по специализации, окончил Пермский университет, кафедра зоологии позвоночных, потом работал в пермском зоопарке, был заведующим секцией птиц, а потом уже дома занялся этим. У нас есть клуб по содержанию и разведению экзотических птиц. Собрались мы там несколько человек, разными группами животных занимаемся. Конкретно я занимаюсь попугаями, — рассказал Муромский.

— Сейчас у меня взрослых порядка пятидесяти попугаев, и я занимаюсь их разведением, то есть разрабатываю методику по их разведению. Стараюсь в основном выбирать сложные для разведения виды, проблемные. Видов у меня сейчас немного, основная специализация — каики, черноголовые и рыжеголовые, а также есть амазон, — заявил орнитолог.

Мужчина не называет свой питомник детсадом для попугаев, говорит, это всё запустили местные СМИ.

— На сегодняшний день я единственный в России, кто разводит рыжеголовых каиков. С ними достаточно сложно, даже в Европе сейчас трудно их приобрести, потому что много проблем с их разведением, хотя они в последнее время очень популярными становятся, поскольку они самые интересные по поведению птички и очень живые, контактные, с ними интересно очень общаться, — добавил Муромский.

Орнитолог считает, что каики похожи на какаду, но их намного удобнее содержать в квартире, к тому же они не так громко кричат.

Лайф приводил рейтинг самых дорогих попугаев. Цены на них колеблются от 1 тысячи до одного миллиона рублей. А самую дорогую птицу — желтоухого какаду — владелец оценил в 1,8 млн рублей. Каиков в списке не оказалось.