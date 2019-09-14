Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк

Ранее сообщалось, что врачи не решаются на операцию, потому что любое вмешательство может ухудшить состояние актрисы.

Врачи московской клиники, где находится актриса Анастасия Заворотнюк, опустили руки — медики признали опасность дальнейшей специализированной терапии и прекратили манипуляции. Об этом сообщает Mash.

По данным портала, исполнительница главной роли в сериале "Моя прекрасная няня" остаётся в больнице, но ей больше не проводят интенсивное лечение.

Ранее сегодня стало известно, что актрису частично парализовало. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, но не решаются, потому что любое вмешательство может быть опасно. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что близкие Заворотнюк "готовятся к её уходу".