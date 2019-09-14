Трамп заявил, что сын Усамы бен Ладена уничтожен в результате спецоперации США

Согласно заявлению Белого дома, она была проведена "в регионе Афганистана и Пакистана".

Президент США Дональд Трамп заявил, что террорист "Аль-Каиды"*, сын Усамы бен Ладена — Хамза — уничтожен в результате спецоперации американской армии. Слова главы Белого дома приводит его пресс-служба.

— Хамза бен Ладен, который занимал высокое положение в "Аль-Каиде", сын бен Ладена, убит в результате контртеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана, — говорится в заявлении Белого дома.

Таким образом, американский лидер подтвердил появившуюся в конце июля информацию о ликвидации сына бывшего террориста № 1.

В 2017 году в ФБР заявили, что сын Усамы бен Ладена готовится занять его место. Также Хамза бен Ладен был замечен на нескольких видеозаписях, пропагандирующих терроризм. В марте сообщалось, что Саудовская Аравия лишила его гражданства.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.