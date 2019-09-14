Трамп заявил, что сын Усамы бен Ладена уничтожен в результате спецоперации США

Президент США Дональд Трамп заявил, что террорист "Аль-Каиды"*, сын Усамы бен Ладена — Хамза — уничтожен в результате спецоперации американской армии. Слова главы Белого дома приводит его пресс-служба.
— Хамза бен Ладен, который занимал высокое положение в "Аль-Каиде", сын бен Ладена, убит в результате контртеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана, — говорится в заявлении Белого дома.
Таким образом, американский лидер подтвердил появившуюся в конце июля информацию о ликвидации сына бывшего террориста № 1.
В 2017 году в ФБР заявили, что сын Усамы бен Ладена готовится занять его место. Также Хамза бен Ладен был замечен на нескольких видеозаписях, пропагандирующих терроризм. В марте сообщалось, что Саудовская Аравия лишила его гражданства.
* Организация запрещена в России решением Верховного суда.
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