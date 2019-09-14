В РПЦ прокомментировали слухи о миллионных зарплатах священников

Митрополит Иларион пояснил, что доходы служителей церкви складываются из нескольких факторов.

В Русской православной церкви назвали фантастикой слухи о миллионных зарплатах священников и рассказали, сколько на самом деле они получают. Эти цифры озвучил митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

— Это совершенно фантастические цифры, которые превышают реальные зарплаты священников в 10, 20 или 50 раз... Зарплаты священников, я бы сказал, бывают в районе 20, 30, 40 тысяч рублей в месяц, — ответил он на вопрос, правда ли священники в Москве получают до миллиона рублей в месяц.

По словам митрополита, зарплаты служителей церкви зависят от расположения храма и количества прихожан. Также они получают деньги за совершение треб: крещения, венчания, освящения, отпевания. Иларион подчеркнул, что данные обряды не имеют расценок — если озвучиваются конкретные цифры, то их называют рекомендуемыми пожертвованиями. То есть, если человек не может заплатить, ему никто не откажет, заверил священнослужитель.

Ранее Лайф писал про протоиерея Тверской епархии Вячеслава Баскакова, которого прозвали "модным" священником за любовь к брендовой обуви и аксессуарам. В отношении священнослужителя провели проверку после того, как его фото из элитных бутиков разошлись по Сети.