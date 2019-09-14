Фанатки "Иванушек International" подрались за футболку солиста

Кирилл Туриченко теперь сомневается, нужно ли продолжать эту традицию дарения публике своей одежды.

Выступление группы "Иванушки International" в Новосибирске обернулось дракой между поклонницами прямо перед сценой. Один из участников группы — Кирилл Туриченко оголил торс во время концерта и бросил зрителям свою футболку. В предмет одежды кумира намертво вцепились сразу несколько женских рук. Стоявшие рядом зрители пытались разнять девушек, но это удалось далеко не сразу.

Уже после концерта Кирилл Туриченко опубликовал на своей странице в Instagram видео с инцидентом и написал, что шокирован увиденным.

— Шок! Наша традиция — бросать футболку с автографами — переросла в драку со снятием побоев в травмпункте. Теперь думаю, отказаться ли от этой традиции? — написал артист.

В комментариях под записью одна из непосредственных участниц потасовки написала, что действительно после инцидента пришлось обратиться в травмпункт. По её словам, футболка Кирилла зацепилась за её волосы, после чего она стала невольной участницей драки.

— Происходила жесть. И смешно, и больно... Одна неадекватная мадам начала своими зубами разрывать всё, что попадалось на её пути, в прямом смысле слова. В итоге три человека сидим побои снимаем, — написала пострадавшая.

А ранее Лайф публиковал видео массовой драки рабочих в заводской столовой в Амурской области.