Лидеры Rammstein и Pain показали снятый в Казахстане клип

В начале ролика события разворачиваются в красной комнате, после чего неожиданно появляются наездники.

Фронтмены Rammstein и Pain Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен, объединившиеся для металл-проекта Lindemann, сняли клип в Казахстане. Ролик на новую песню Steh auf ("Вставай") опубликован на YouTube-канале группы.

В ролике много экшена: драка в красной комнате, скачущие по степям всадники и странные танцы. При этом сюжет остаётся загадкой, хотя есть отсылки к тому, что песня посвящена маме.

Пресс-служба Lindemann также объявила официальную дату выхода нового альбома Линдеманна и Тэгтгрена под названием F&M — 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Тилль Линдеманн сломал своему фанату челюсть.