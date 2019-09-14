Золотой унитаз выкрали из дворца, в котором родился Уинстон Черчилль

Предметом роскоши можно было воспользоваться по прямому назначению любому посетителю музея.

A toilet made entirely of gold has been stolen from Blenheim Palace, where Winston Churchill was born https://t.co/HodWbUUqvM pic.twitter.com/hNnXOJrO19 — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 14, 2019

В Великобритании из Бленхеймского дворца, известного тем, что там родился премьер Великобритании Уинстон Черчиль, выкрали золотой унитаз, сообщает CNN.

Экспонат был изготовлен итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и оценивается в миллион фунтов стерлингов (80 миллионов рублей). И цена указывается лишь за сам материал — унитаз не просто покрыт золотом, а состоит из него полностью. В качестве произведения искусства его цена может возрасти в несколько раз.

— Из-за того, что к туалету была подведена канализация, это привело к значительному повреждению и наводнению... Мы считаем, что группа преступников использовала как минимум два автомобиля во время преступления, — заявил инспектор-детектив Джесс Милн.

Сейчас в связи с ограблением задержан только один 66-летний мужчина.

Работа создавалась Маурицио Каттеланом для музея в Нью-Йорке и называлась "Америка". Критики считают, что золотая скульптура является сатирическим произведением, указывающим на избыточность богатства США. Когда президент США Дональд Трамп попросил у музея Гуггенхайма картину для Белого Дома, ему предложили золотой унитаз.