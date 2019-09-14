Золотой унитаз выкрали из дворца, в котором родился Уинстон Черчилль

A toilet made entirely of gold has been stolen from Blenheim Palace, where Winston Churchill was born https://t.co/HodWbUUqvM pic.twitter.com/hNnXOJrO19— CNN Breaking News (@cnnbrk) September 14, 2019
В Великобритании из Бленхеймского дворца, известного тем, что там родился премьер Великобритании Уинстон Черчиль, выкрали золотой унитаз, сообщает CNN.
Экспонат был изготовлен итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и оценивается в миллион фунтов стерлингов (80 миллионов рублей). И цена указывается лишь за сам материал — унитаз не просто покрыт золотом, а состоит из него полностью. В качестве произведения искусства его цена может возрасти в несколько раз.
— Из-за того, что к туалету была подведена канализация, это привело к значительному повреждению и наводнению... Мы считаем, что группа преступников использовала как минимум два автомобиля во время преступления, — заявил инспектор-детектив Джесс Милн.
Сейчас в связи с ограблением задержан только один 66-летний мужчина.
Работа создавалась Маурицио Каттеланом для музея в Нью-Йорке и называлась "Америка". Критики считают, что золотая скульптура является сатирическим произведением, указывающим на избыточность богатства США. Когда президент США Дональд Трамп попросил у музея Гуггенхайма картину для Белого Дома, ему предложили золотой унитаз.
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