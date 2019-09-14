У начальника полиции подмосковного Пушкина провели обыск по делу об убийстве

Дело было возбуждено шесть лет назад по факту исчезновения местного предпринимателя.

Следователи пришли с обысками к начальнику отдела полиции подмосковного города Пушкино Карену Севикяну в рамках расследования уголовного дела об убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— У Севикяна проходят обыски по уголовному делу об убийстве предпринимателя Алексея Пылина 1973 года рождения, пропавшего в 2012 году. Севикян находится в статусе свидетеля по данному делу, — уточнил собеседник агентства.

По его словам, начальник полиции будет допрошен в рамках уголовного дела.

Пылин исчез в мае 2012 года. В последний раз его видели садящимся на электричку на железнодорожной станции Правда в Пушкинском районе Подмосковья. В июне 2013 года в связи с исчезновением предпринимателя возбудили дело об убийстве. По неофициальным данным, пропавший занимался обналичиванием денег.