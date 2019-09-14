Американские СМИ назвали оружие России, способное "покорить весь мир"

По мнению экспертов издания National Interest, у США нет аналогов российской торпеды "Шквал".

Разработанная ещё в годы СССР подводная торпеда "Шквал" обладает уникальными характеристиками, которые до сих пор недоступны для американского оружия такого же класса. Российские торпеды способны полностью изменить стратегию и тактику боевых действий в море. Такое мнение высказали военные эксперты в статье американского издания National Interest.

Как отмечается в материале, максимальная скорость подводных объектов не превышала 50 узлов. И в целом этот показатель несущественно изменился к настоящему времени. Однако максимальная скорость "Шквала" достигает до 200 узлов (около 370 километров в час). Развивать такую скорость торпеде позволяет ракетный двигатель.

Кроме того, советские и российские инженеры решили проблемы сопротивления воды — при движении "Шквала" вокруг снаряда происходит нагрев воды до состояния пара. Таким образом, торпеда фактически движется в паровом пузыре.

Ну и главным показателем эффективности снаряда является то, что "Шквал" гарантированно способен уничтожить любую цель, так как торпеда оснащена ядерной боеголовкой. Как подытоживает автор статьи, подобное оружие способно "в одночасье покорить весь мир".

В статье отмечается, что первые модификации "Шквала" были неуправляемы. Они двигались на больших скоростях, но не могли маневрировать. Из-за чего применять их предполагалось на ограниченной дистанции. Однако новейшие российские разработки устранили эту проблему и позволяют торпеде снижать скорость для корректировки траектории, после чего режим максимальной скорости может быть снова запущен.

Единственным минусом, который пока остаётся в данной торпеде, — высокий уровень шума. Впрочем, как отмечают авторы статьи, угроза обнаружения судна, которое запустит "Шквал", будет полностью устранена, как только торпеда за короткое время достигнет цели и гарантированно поразит её.

— Всего одно инновационное решение может кардинально изменить баланс сил в бою, — отмечается в статье.

Как сообщал Лайф, похожими со "Шквалом" характеристиками обладает перспективная российская разработка — беспилотный глубоководный аппарат, оснащённый ядерной энергетической установкой "Посейдон". Американские аналитики выяснили, что ядерного заряда "Посейдона" будет достаточно для уничтожения крупных городов и небольших стран.