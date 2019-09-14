Российский мальчик без ног поразил всемирно известного скейтера своими трюками

Американский спортсмен признался, что теперь Максим — его новый любимый скейтер.

Десятилетний Максим из Санкт-Петербурга, у которого нет обеих ног, впечатлил всемирно известного американского скейтбордиста Тони Хоука мастерским катанием на доске. Спортсмен опубликовал у себя в "Инстаграме" видео, как юный россиянин выполняет сложные трюки.

— Мой новый любимый скейтер, — написал Хоук под роликом.

Максим родом из села Солнечного Амурской области. Врачи ампутировали мальчику обе ноги после страшного пожара, когда ему было всего полтора года. Мать, которая оставила его дома одного, лишили родительских прав, об отце ничего известно не было. Максима усыновила семья из Петербурга. Мальчик ведёт блог в "Инстаграме". Почти 30 тысячам подписчиков он рассказывает о своей "семье, друзьях и скейтбординге".

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