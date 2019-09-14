В Красноярске машина влетела в пешеходов на тротуаре

В результате наезда пострадали двое молодых людей. Подростков доставили в медучреждение.

В Железнодорожном районе Красноярска, на пересечении улиц Копылова и Ладо Кецховели, "Лада-калина" столкнулась с автомобилем "Сузуки", а затем врезалась в пешеходов на тротуаре. Момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения, кадры публикует сообщество во "ВКонтакте" "ЧП Красноярск".

Водитель "сузуки" совершал поворот налево из среднего ряда. Однако, согласно обзору улиц от Google, на перекрёстке нет разметки и направления по полосам.

— В аварии пострадали двое подростков, которые стояли на тротуаре. Их госпитализировали, о тяжести травм не сообщается, — приводит данные сотрудников ГИБДД "МК в Красноярске".

Лайф ранее рассказывал о другом ДТП, с более серьёзными последствиями. В ДТП с автобусом и грузовиком в Ярославской области погибло семь человек.