Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в московской многоэтажке

Жильцам двух квартир огонь и дым преградили выход, спасателям пришлось вызволять их с балкона.

Один человек погиб и четверо пострадали в результате пожара в квартире многоэтажного дома на улице Зюзинской в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

— Поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Зюзинская, дом 6, где произошло возгорание в одной из квартир, расположенной на 12-м этаже 17-этажного жилого дома, — говорится в сообщении.

Около 30 человек смогли самостоятельно покинуть многоэтажку. Жильцам двух квартир огонь и дым преградил выход, спасатели вызволяли их с балкона. Пожарные вытащили пять человек, включая женщину и двоих детей, которые находились в квартире на 13-м этаже. Позже один из спасённых мужчин умер, остальные четверо госпитализированы.

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