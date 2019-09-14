Лайф публикует список погибших в страшной аварии с автобусом под Ярославлем

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ПАЗ столкнулся с грузовиком лоб в лоб на большой скорости. Семь человек погибли, 29 пострадали.

В распоряжении Лайфа оказался список семи человек, которые погибли сегодня во время страшной аварии в Ярославской области.

1. Пайков С. Н — 1960 г.р — водитель автобуса

2. Калишь А.Г. 1961 г.р — водитель фуры

3. Хорева А.В. 1988 г.р. — пассажирка автобуса

4. Хрулёва А.С. 1951 г.р.

5. Догадкина Н.Б. 1968 г.р.

6. Кузнецова Л.Г. 1947 г.р.

7. Бедякова Д.Е. 1998 г.р.

<p>Фото © LIFE</p>

По последним данным, пострадали 29 человек. У них травмы разной степени тяжести. Одних отпустили вскоре после осмотра, другим пришлось проводить операцию.

Ранее сообщалось, что авария произошла на 20-м километре автодороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. По предварительным данным, её виновником стал водитель фуры. Он допустил выезд на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.

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