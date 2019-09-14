Лоза — о песнях Билли Айлиш: Шепчет непонятно что, там слушать нечего

Российский артист заявил, что популярность американской певицы — это лишь временная мода.

Российский певец Юрий Лоза обрушился с критикой на творчество американской коллеги — Билли Айлиш. Его раздражает поднятая шумиха вокруг таланта 17-летней американки, потому как он уверен, что в её песнях "слушать нечего".

— Кто вообще такая Билли Айлиш? То Монеточка, то теперь она, ну дали ей какие-то песенки, вот она их прошептала. И дальше что? — заявил в интервью "Комсомольской правде" Лоза.

Тот факт, что билеты на первое шоу Айлиш в России были полностью раскуплены за 15 минут, а выступление собрало 15 тысяч человек, ничуть не впечатлили российского артиста. По его словам, на многие спортивные мероприятия билеты также моментально раскупаются. Это естественный процесс. Как и естественный процесс, считает Лоза, "стадный эффект" молодёжи.

— Это мода так устроена специально — развивать стадный инстинкт в молодёжной среде: "Ах, все слушают Билли Айлиш! Ах, как же можно не слушать Билли Айлиш", — заметил музыкант.

Как сообщал Лайф, после выступления на концерте в Москве Билли Айлиш на русском языке поблагодарила своих российских фанатов за поддержку.