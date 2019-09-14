Глава МИД Словакии допустил введение миротворцев ООН в Донбасс

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, чья страна председательствует в ОБСЕ, заявил о том, что в Донбассе возможно разместить миротворческую миссию ООН. Однако это можно сделать только после установления мира в регионе.
— Я бы не исключал такой идеи. Но я не думаю, что сейчас надо об этом много говорить. Потому что в первую очередь необходим мир для того, чтобы вводить миротворческие операции, — высказался министр на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
При этом он констатировал, что "мира до сих пор нет, люди гибнут".
Ранее ввести миротворцев в Донбасс предлагали в Бундестаге Германии. "Голубые каски" ООН предлагал разместить в регионе и экс-президент Украины Пётр Порошенко.
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