ЦРУ рассекретило данные о подготовке голубей-шпионов против СССР

Выбор пал именно на этих пернатых из-за их способности нести на себе 16-миллиметровую фотокамеру.

ЦРУ в годы так называемой холодной войны с СССР планировало использовать в разведывательных целях голубей, дельфинов и ворон. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы ведомства.

— Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения, — говорится в одном из документов, опубликованных на официальном сайте управления.

Тренировать пернатых планировалось в том числе на Аляске, чтобы они были готовы для секретных операций в условиях Крайнего Севера СССР. Однако планы по внедрению голубей-шпионов так и не были реализованы "по ряду технических и других причин".

Ранее ЦРУ рассекретило документы, в которых содержится анализ космической и ракетной программ СССР.