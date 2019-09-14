В Крыму волки напали на трёх человек

В МЧС РФ рекомендуют не совершать одиночные прогулки на природу, а при встрече с хищником не смотреть ему в глаза и не поворачиваться спиной.

В Симферопольском районе Крыма волки впервые за много лет напали на людей. С 2000-х годов был лишь один подобный случай, а теперь пострадало сразу три человека. Сообщение МЧС РФ приводит "Крыминформ".

— Сегодня были зафиксированы случаи нападения хищника в районе села Привольного и села Перевального Симферопольского района, — рассказали спасатели.

Пострадавшие доставлены в Центральную республиканскую клиническую больницу Крыма и больницу скорой помощи № 6 в Симферополе.

В МЧС РФ призвали жителей и гостей Крыма по возможности не выходить на природу поодиночке. Волки нападают чаще, когда человек именно один, тем более если это женщина или ребёнок. Нельзя смотреть волку в глаза и поворачиваться к нему спиной. Если же нападение случилось, то нужно как можно быстрее обратиться к медикам, чтобы провериться на предмет заражения бешенством.

Лайф сообщал, что в прошлом месяце волк загрыз насмерть девочку в Республике Коми.

Также хищники представляют серьёзную опасность в чернобыльской зоне отчуждения, из-за отсутствия людей там развелись большие стаи.