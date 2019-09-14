Из украинских учебников предложили убрать упоминание о дружбе с Россией

В правительстве призвали переписать школьную программу с учётом событий 2013–2014 годов.

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила о необходимости убрать из школьных пособий упоминание о дружбе с Россией. Предложение переписать украинские учебники она озвучила на 16-й ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

По мнению Новосад, госпереворот 2013–2014 годов, который в Незалежной называют "революцией", изменил политическую идентичность украинцев. Это необходимо отразить в школьной программе, однако перед этим необходимо "прийти к соглашению о том, как мы понимаем те или иные события", отметила министр.

— Я не могу сказать, что это очень просто, уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия — друг Украины, — посетовала она.

Ранее сообщалось, что сразу после вступления в должность министра образования Анну Новосад высмеяли за неграмотность.