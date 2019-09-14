В Москве провели грандиозный парад коммунальной техники

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Почти 700 различных спецмашин ровным строем проехали сегодня по столичным улицам в рамках грандиозного парада техники. Жители и гости Москвы могли наблюдать лучшие образцы уборочных, ремонтных, пожарных и других автомобилей.

<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">Официальный сайт Мэра Москвы</a>/Юлия Иванко</p>

Была у парада и водная часть: на Москве-реке, в акватории от Крымского моста до Нескучного сада. В ней приняли участие в том числе пожарно-спасательные суда, катера и гидроциклы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Ранее сегодня на Воробьёвых горах в Москве состоялся парад студенчества.

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