В Москве провели грандиозный парад коммунальной техники

Почти 700 различных спецмашин ровным строем проехали сегодня по столичным улицам в рамках грандиозного парада техники. Жители и гости Москвы могли наблюдать лучшие образцы уборочных, ремонтных, пожарных и других автомобилей.

Была у парада и водная часть: на Москве-реке, в акватории от Крымского моста до Нескучного сада. В ней приняли участие в том числе пожарно-спасательные суда, катера и гидроциклы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Ранее сегодня на Воробьёвых горах в Москве состоялся парад студенчества.