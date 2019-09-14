Неизвестные нарисовали свастику внутри здания американского министерства

В ведомстве начата внутренняя проверка, нарушителя ищут среди своих же сотрудников.

В одном из зданий Министерства внутренней безопасности США неизвестный оставил рисунок свастики. Как сообщает американский телеканал CNN, нацистский символ был нарисован от руки на третьем этаже.

Главный помощник замминистра Брайан Мёрфи разослал всем сотрудникам ведомства электронное письмо, в котором оповестил о происшествии и применяемых мерах для поиска нарушителя. По его словам, свастика будет удалена, а преступник найден.

— Это проявление ненависти и трусости не отражает настроений трудолюбивых мужчин и женщин Министерства внутренней безопасности. Этому [символу] нет места в организации, которая неустанно работает для защиты американского народа и борьбы с ненавистью во всех её формах, — сообщил журналистам исполняющий обязанности помощника министра по связям с общественностью МВБ Эндрю Михан.

В ведомстве начали внутреннюю проверку, сотрудники под подозрением.

Напомним, недавно в Германии вызвал скандал аттракцион, вид которого напоминал изображение двух свастик. Из-за шквала критики он был закрыт.