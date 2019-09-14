Врачи назвали причину зависимости людей от капель в нос

Под их воздействием меняется слизистая, и со временем даже коррекция носовой перегородки может не восстановить функцию органа.

Только у каждого десятого человека ровная перегородка носа. Все остальные по причине её искривления приобретают зависимость от носовых капель, рассказали РИА "Новости" в Минздраве Московской области.

Из-за искривлённой перегородки нарушается аэродинамика в носу. Пока воздух доходит до носоглотки, он успевает отрикошетить от нескольких стенок и травмирует их.

— Вместо того чтобы завихриться и идти в носоглотку, воздух попадает на боковую стенку носа. На боковой стенке носа у нас расположены нижние носовые раковины. Они способны менять объём. А от постоянной травматизации начинают отекать... Эта отёчность и закладывает нос. Поэтому люди и закапывают сосудосуживающие капли, — объясняет заведующий лор-отделением Красногорской городской больницы № 1 Сергей Троицкий.

— Это может длиться не неделю, а месяцы или несколько десятков лет, приводя к полной зависимости от носовых капель, — добавляет эксперт.

Ранее в Санкт-Петербурге одна мать так залечила дочь каплями для носа при насморке, что девочка попала в больницу с отравлением.

Лайф сообщал, что для эффективной борьбы с зависимостью нужно больше дышать свежим воздухом, делать ингаляции (хотя бы просто подышать над паром), по возможности установить дома увлажнитель воздуха.