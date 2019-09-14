Премьер Украины назвал "лучший ответ" Киева Москве

По мнению Алексея Гончарука, это будет демонстрация того, что Украина — успешная страна.

Киев должен выстроить прагматичные отношения с Москвой. Россия является самым большим соседом Украины, и надо учитывать этот фактор при выстраивании отношений. Такие заявления сделал украинский премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), проходящем в Киеве.

— Мы собираемся быть очень прагматичными. Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешные, — рассказал о планах Украины в отношении России Гончарук.

В качестве примера Гончарук привёл прагматичную политику США и американского президента Дональда Трампа, добавив, что именно такой подход ему импонирует. В остальном же украинский премьер подчеркнул, что взгляды Киева на отношения с РФ "никак не изменились со времён Майдана".

Как сообщал Лайф, ранее украинский премьер Алексей Гончарук использовал перефразированный предвыборный лозунг американского президента Дональда Трампа. Он призвал "сделать Украину снова великой".