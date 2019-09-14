Глава МИД Украины выступил против полной амнистии и особого статуса Донбасса

Пристайко предложил Донецку и Луганску "понять, что шанс для их развития — это децентрализация".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в конституцию страны не будут вноситься никакие изменения об особом статусе Донбасса, а участникам конфликта не следует ожидать полной амнистии. С таким заявлением он выступил на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

По словам Пристайко, согласно минским договорённостям, на Украине должна быть проведена законодательная реформа, в основе которой лежит децентрализация.

— Мы не вносим никаких изменений в конституцию, мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация. Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития — это децентрализация. Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов, — заявил он.

Дипломат отметил, что украинским депутатам предстоит решить судьбу закона об особом статусе — будет ли он изменён или на его смену придёт новый.

Пристайко также заявил, что Киев не рассматривает возможности предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении минских соглашений. Он напомнил, что принятый в 2015 году закон об амнистии не предусматривал возможности полной амнистии. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия, добавил он.

Напомним, что закон об особом статусе Донбасса был принят на Украине в 2015 году, но так и не введён в действие. Несмотря на это, Рада продлила действие законопроекта до 31 декабря 2019 года.