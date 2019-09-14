Пассажиры столкнувшегося с грузовиком автобуса: Жуть, очень много крови

Пострадали не только сидевшие в передней части салона. Из-за удара автобус развернуло и пострадали люди на последних рядах.

Студент вуза из Ярославля вместе с одноклассником ехал домой в город Гаврилов-Ям в автобусе, который сегодня столкнулся с фурой неподалёку от регионального центра. Он рассказал порталу "76.ru Ярославль онлайн" о том, как произошла трагедия.

— Мне повезло, отделался только синяками. Мой друг тоже в рубашке родился. Пара человек стояли, им больше повезло, а кто сразу за водителем сидели и кто в конце ехал, им очень сильно досталось. Мы сидели посередине, — рассказал парень.

Молодой человек отчётливо помнит, что происходило в салоне автобуса. Сразу после удара пассажирам начали помогать проезжавшие мимо автомобилисты. Кто-то кричал от боли в салоне, кто-то сразу смог выбраться. Через 15 минут подъехали спасатели и кареты скорой помощи.

— Всё случилось быстро, увидел только фуру и хлопок. Думать времени не было, пока всем помогали, вылезти... Жуть, очень много крови было, — добавляет студент.

— Люди ехали в автобусе не только сидя, но и стоя. При ударе стёкла разлетелись, и там поэтому у всех такие раны, все в стеклах, — рассказал изданию другой очевидец.

Страшная авария произошла на 20-м километре автодороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. По предварительным данным, её виновником стал водитель фуры. Он допустил выезд на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с автобусом. Сначала сообщалось о девяти погибших, затем спасатели уточнили, что жертвами стали семеро. Пострадало почти 30 человек.