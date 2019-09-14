Турист погиб в борьбе с медведем, спасая невесту

Молодой человек ценой своей жизни отбил любимую от грозного хищника, который неожиданно появился перед ними.

Польский турист погиб на склоне горы Арагац в Армении, пытаясь спасти невесту от медведя. По данным Sputnik Армения, молодой человек схватился с грозным хищником и вместе с ним свалился со скалы.

Пара отправилась в поход на гору Арагац и на высоте 3500 метров встретила косолапого. Пытаясь спасти любимую, поляк вступил в бой с медведем. На глазах у девушки турист вместе со зверем покатился по склону, они упали в обрыв. Девушка сразу вызвала спасателей, но было поздно — молодой человек погиб от травмы головы. Получил турист смертельные ранения в результате падения на камни или схватки с животным, установят судмедэксперты.

По данным портала, медведь остался жив. К приезду спасателей он уже убежал.

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