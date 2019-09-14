Американец чудом выжил, увернувшись от падающего самолёта — видео

Воздушное судно крылом снесло забор и едва не убило рабочего, но тот успел отскочить.

В районе аэропорта города Бока-Ратона американского штата Флорида мужчина чудом успел увернуться от падающего самолёта. Легкомоторный Piper PA-28 совершал жёсткую посадку, когда сотрудник авиаремонтного предприятия Питер Уайт выносил мусор из ангара. Инцидент произошёл 11 сентября.

По данным местных СМИ, самолёт из-за неполадки возвращался в воздушную гавань сразу после взлёта, но резко начал терять высоту и в итоге упал. В результате воздушное судно крылом снесло забор и едва не убило мужчину. Тот вовремя заметил самолёт и отскочил всего за секунду до удара.

На этом чудеса не закончились — несмотря на то что самолёт практически развалился, находившиеся на борту два человека выжили. Один из них отделался лёгкими травмами, его уже выписали из больницы. У второго несколько ушибов, травма челюсти и перелом ноги, он пока остаётся под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Тольятти байкер чудом выжил, сделав сальто после удара о легковушку.