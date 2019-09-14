В Великобритании подросток скончался через час после похода в фастфуд

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Фото © flickr / Elliott Brown

Расследование причин смерти показало, что пища была маринована в пахте (обезжиренных сливках), о чём не упоминалось в меню.

Подросток из Лондона Оуэн Кэри упал в обморок, а затем скончался, после того как съел курицу гриль в одном из ресторанов сети Byron, популярных в Великобритании. News.com.au передаёт, что парень сообщил сотрудникам ресторана о своей аллергии на некоторые ингредиенты, но его слова проигнорировали.

К 18-летнему, рухнувшему посреди улицы, поспешила его подруга и прохожие, среди которых был и врач, однако, когда приехала карета скорой помощи, у него уже не было пульса. Когда его доставили в больницу, там смогли только констатировать смерть.

За 55 минут до кончины Оуэн заказал курицу гриль и картофель фри в заведении Byron на стадионе O2 Arena. Он сказал персоналу, что у него сильная аллергия на молочные продукты, пшеницу и орехи. Когда он ел, почувствовал покалывание губ и спазмы желудка.

Меню было обнадёживающим в том смысле, что в нём не упоминалось ни о маринаде, ни о каких-либо потенциальных аллергенных ингредиентах в выбранной пище, — объясняет решение Оуэна поесть помощник коронера Брайони Баллард.

Оуэн умер от тяжёлой пищевой анафилактической реакции.

Анафилаксия со смертельным исходом от пищи встречается редко, однако кончина наступает очень быстро. Обычно люди умирают через 30–40 минут после того, как съели пищу, — говорит специалист по аллергии доктор Роберт Бойл.

Семья настаивает на новом законе, названном законом Оуэна, который потребует от ресторанов Великобритании показывать "чёткую информацию об аллергенах для каждого отдельного блюда в их меню".

Ранее Лайф рассказывал, как подросток из США скончался лишь от одного запаха аллергенной рыбы, которую приготовила ему бабушка.

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