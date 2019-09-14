В Великобритании подросток скончался через час после похода в фастфуд

Расследование причин смерти показало, что пища была маринована в пахте (обезжиренных сливках), о чём не упоминалось в меню.

Подросток из Лондона Оуэн Кэри упал в обморок, а затем скончался, после того как съел курицу гриль в одном из ресторанов сети Byron, популярных в Великобритании. News.com.au передаёт, что парень сообщил сотрудникам ресторана о своей аллергии на некоторые ингредиенты, но его слова проигнорировали.

К 18-летнему, рухнувшему посреди улицы, поспешила его подруга и прохожие, среди которых был и врач, однако, когда приехала карета скорой помощи, у него уже не было пульса. Когда его доставили в больницу, там смогли только констатировать смерть.

За 55 минут до кончины Оуэн заказал курицу гриль и картофель фри в заведении Byron на стадионе O2 Arena. Он сказал персоналу, что у него сильная аллергия на молочные продукты, пшеницу и орехи. Когда он ел, почувствовал покалывание губ и спазмы желудка.

— Меню было обнадёживающим в том смысле, что в нём не упоминалось ни о маринаде, ни о каких-либо потенциальных аллергенных ингредиентах в выбранной пище, — объясняет решение Оуэна поесть помощник коронера Брайони Баллард.

Оуэн умер от тяжёлой пищевой анафилактической реакции.

— Анафилаксия со смертельным исходом от пищи встречается редко, однако кончина наступает очень быстро. Обычно люди умирают через 30–40 минут после того, как съели пищу, — говорит специалист по аллергии доктор Роберт Бойл.

Семья настаивает на новом законе, названном законом Оуэна, который потребует от ресторанов Великобритании показывать "чёткую информацию об аллергенах для каждого отдельного блюда в их меню".

Ранее Лайф рассказывал, как подросток из США скончался лишь от одного запаха аллергенной рыбы, которую приготовила ему бабушка.