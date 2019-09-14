В Китае покажут 83 короткометражки "Союзмультфильма"

В прокат выйдут в том числе и "Виват, мушкетёры!", "Доброе сердце", "Два трамвая" и "Морошка".

В Китае выйдут в прокат 83 российских короткометражных анимационных картины. Соответствующее соглашение заключил "Союзмультфильм" с компанией Beijing Joy Culture Media Co. Об этом сообщили в пресс-службе российской киностудии.

Как рассказал директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, такое соглашение является первым шагом сотрудничества с китайскими партнёрами.

В рамках договора мультфильмы продублируют на китайский язык и соберут в тематические блоки для размещения на иностранных площадках.

В числе мультфильмов, представленных в прокате, будут картины-номинанты и победители большого количества международных фестивалей короткометражной анимации: "Морошка" Полины Минченок, "Два трамвая" Светланы Андриановой, "Виват, мушкетёры!" Антона Дьякова, "Доброе сердце" Татьяны Мошковой и другие.

Ранее в пресс-службе "Союзмультфильма" рассказали о создании мультипликационного сериала "Детективные истории", сценарий к которому создала писательница Дарья Донцова.