Число жертв страшной аварии с автобусом под Ярославлем выросло до 8 человек

Грузовик выехал на встречную полосу и там на большой скорости столкнулся с ПАЗом, полным людей.

В Ярославской области в больнице скончалась пассажирка автобуса, который сегодня столкнулся с грузовиком. Таким образом, число жертв трагедии выросло до восьми человек.

В администрации области рассказали, что скончалась одна из 28 пострадавших, женщина 1948 года рождения. Ранее Лайф публиковал список из семи человек, которые скончались сразу после столкновения. В том числе это два водителя — автобуса и грузовика.

По предварительной версии, именно действия последнего привели к аварии. Его грузовик на встречной полосе столкнулся с ПАЗом лоб в лоб. От удара автобус развернуло почти на 180 градусов, из-за чего сильно пострадали те, кто находился в его задней части.