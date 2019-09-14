В Турции два россиянина на парашюте врезались в деревья

Туристы упали с большой высоты и получили серьёзные травмы, их доставили в местные больницы.

Два российских туриста, отдыхающих на турецком курорте в Анталье, решили получить острых ощущений, занявшись парасейлингом. Однако трос, который крепит парашют к катеру, порвался, и россиян понесло на парашюте на пальмы, сообщает Генконсульство РФ в Анталье.

— Сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и бригадой скорой помощи были доставлены в медучреждения Антальи, — сообщают дипломаты.

В генконсульстве также добавляют, что один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. Подробности происшествия изучают местные правоохранители.

В прошлом году Лайф рассказывал, как подобный случай произошёл с туристкой из США в курортном мексиканском городе. Однако девушка натерпелась ещё больше: её 45 минут штормовым ветром таскало по небу, а после ударило о землю. У неё оказались сломаны тазовые кости, череп, четыре ребра, челюсть и порвана щека, а также повреждено лёгкое. Девушка получила травму головы, в ходе операции врачи вставили в её голову 14 винтов и титановую сетку.