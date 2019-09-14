Под Челябинском четыре человека задохнулись насмерть парами картофеля

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Фото © Pixabay

В Челябинской области четыре человека погибли, отравившись парами загнившего картофеля в подвале частного дома. Об этом сообщает ТАСС. Как рассказал агентству глава Кусинского района Юрий Лысяков, в помещении скопилась углекислота, которая и стала причиной трагедии.

Три человека погибли на месте, ещё один — уже в больнице. Среди них — подросток.

А в Ангарске ранее один человек попал в реанимацию, несколько человек пострадало в результате взрыва самогонного аппарата.

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