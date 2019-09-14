Врач прокомментировал сведения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии

Медик напомнил, что в России его коллеги всегда борются за жизнь пациента до самого конца.

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Склифосовского нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал данные прессы о том, что актрису Анастасию Заворотнюк отключили от интенсивной терапии. Его слова приводит КП.

Как отмечает врач, согласно российскому законодательству, это невозможно. Медик напомнил, что его коллеги всегда борются за жизнь пациента до самого конца.

— Другой вопрос, что на последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают и риск от медикаментов превышает возможную пользу, — разъяснил Рак.

В данном случае врачи только дают максимальную дозу лекарств и ждут, сколько пациент сможет продержаться. При подобном исходе человек уже без сознания, работа жизненно важных органов нарушена, дыхание и сердцебиение сбиты.

— Однако в реанимации этих больных всё равно поддерживают до последнего. Бывает, что после кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал, — добавил специалист.

Ранее сегодня стало известно, что актрису частично парализовало. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, но не решаются, потому что любое вмешательство может быть опасно. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что близкие Заворотнюк "готовятся к её уходу".