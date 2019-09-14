СМИ: Из-за пожара на предприятиях Saudi Aramco нарушен экспорт саудовской нефти

Производство сократилось на пять миллионов баррелей в день, что составляет почти половину объёма добычи нефти королевства.

Производство и экспорт нефти Саудовской Аравии нарушились в результате атак беспилотников на два НПЗ компании Saudi Aramco, сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Как рассказал агентству источник, из-за атак производство могло сократиться на пять миллионов баррелей в день, что составляет почти половину объёма добычи нефти Саудовской Аравии.

Пожары произошли в ночь на субботу, 14 сентября, на месторождениях Абкайк и Хурайс, принадлежащих компании Saudi Aramco. По данным МВД Саудовской Аравии, возгорания удалось локализовать. Позже йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за инциденты, заявив, что их бойцы атаковали предприятия с помощью десяти беспилотников.