Водитель разбившегося под Ярославлем автобуса проходил предрейсовый осмотр

Кроме того, на днях транспортное средство прошло плановое техническое обслуживание.

Водитель попавшего в ДТП под Ярославлем автобуса перед рейсом проходил медицинский осмотр и был допущен к работе, сообщает правительство области.

По информации регионального правительства, автобус ПАЗ 2014 года выпуска двигался по маршруту № 168 из Ярославля в Гаврилов Ям. Транспортное средство прошло плановое техобслуживание 11–12 сентября.

— В момент лобового столкновения с фурой, вышедшей на встречку, скорость ПАЗа не превышала разрешённой на участке и составляла 53 километра в час. За рулём был водитель первого класса с 12-летним стажем работы в филиале АТП. 14 сентября в 06:20 он прошёл предрейсовый медицинский осмотр, — поясняется в сообщении.

В феврале и марте этого года мужчина проходил ежегодный периодический медицинский осмотр, по результатам которого противопоказаний для работы не было выявлено.

Власти отмечают, что автобус столкнулся с грузовиком с прицепом MAN, который принадлежит кубанскому частному предпринимателю.

По данным регионального УМВД, ДТП произошло около 11:00 в субботу в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Среди восьми погибших оба водителя, 29 человек получили ранения. Полиция возбудила дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили ещё одно дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Лайф публиковал список погибших.