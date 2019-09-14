Из-за медведя-убийцы в Армении призывают не ходить на гору Арагац

После происшествия с польским туристом, который погиб в борьбе с медведем, защищая свою невесту, Федерация альпинизма и горного туризма Армении призвала отменить воскресные планы по восхождению на гору Арагац.

— Планируемые на Арагац восхождения завтра должны быть отменены до устранения угрозы. Есть опасения из-за непонятной агрессии и ненормального поведения, — написал на своей странице в "Фейсбуке" вице-президент федерации Сурен Даниелян.

Он отмечает, что у метеостанции, которая расположена непосредственно на горе, всё ещё слышны издаваемые медведем звуки.

Ранее стало известно, что молодой турист из Польши вместе с невестой гулял на горе на высоте более 3500 м и встретил медведя. Парень пытался защитить любимую, вступил в схватку с хищником, и они, сцепившись, упали со скалы.

Вызванные спасатели нашли тело молодого человека, а девушку доставили в больницу.