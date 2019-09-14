Мать сестёр Хачатурян — об убитом ими отце: Зверь, а не человек

Женщина призналась, что дочери спасали свои жизни и что на их месте она поступила бы так же.

Мать сестёр Хачатурян Аурелия Дундук назвала убитого ими отца, Михаила Хачатуряна, "зверем" и "абсолютным злом" в передаче "Центральное телевидение" на НТВ.

Женщина сказала, что Хачатурян "был зверь, а не человек". По её мнению, родственники Михаила поддерживают его, потому что не хотят признавать, что он "абсолютное зло".

Дундук пояснила, что прожила с ним 20 лет и поэтому хорошо знала убитого.

— Надо быть как он, чтобы поддерживать его, — сказала она.

Как считает Дундук, у дочерей есть шанс на освобождение. По её словам, девушки спасали свои жизни и на их месте она поступила бы так же.