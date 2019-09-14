Мать сестёр Хачатурян — об убитом ими отце: Зверь, а не человек

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Ангелина (на первом плане справа) и Кристина (на втором плане) Хачатурян. Фото © Снимок с видео / Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Женщина призналась, что дочери спасали свои жизни и что на их месте она поступила бы так же.

Мать сестёр Хачатурян Аурелия Дундук назвала убитого ими отца, Михаила Хачатуряна, "зверем" и "абсолютным злом" в передаче "Центральное телевидение" на НТВ.

Женщина сказала, что Хачатурян "был зверь, а не человек". По её мнению, родственники Михаила поддерживают его, потому что не хотят признавать, что он "абсолютное зло".

Дундук пояснила, что прожила с ним 20 лет и поэтому хорошо знала убитого.

Надо быть как он, чтобы поддерживать его, — сказала она.

Как считает Дундук, у дочерей есть шанс на освобождение. По её словам, девушки спасали свои жизни и на их месте она поступила бы так же.

27 июля прошлого года Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили отца. Девушки уверяли, что родитель издевался, проявлял жестокость и насилие по отношению к ним. Сёстрам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". В конце августа этого года адвокат девушек сообщил, что дело против них могут прекратить.

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