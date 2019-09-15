В Воркуте мужчина убил друга и обронил селфи с телом в полиции

Изначально он был доставлен в отделение после того, как показывал фотографию посетителям ресторана.

В Воркуте местный житель убил друга и сделал селфи с его телом, после чего случайно показал его полицейским и получил срок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

Установлено, что в октябре 2018 года ранее судимый житель города Воркуты устроил этиловые посиделки в гостях у 48-летнего друга в посёлке Северный, неподалёку от города. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора и гость нанёс хозяину квартиры не менее 13 ударов кухонным ножом. Когда друг перестал подавать признаки жизни, он воткнул ему в шею четыре ножа и сделал селфи.

После этого преступник похитил из квартиры бытовую технику и телефон убитого на сумму 14 тысяч рублей и отправился в Воркуту. Там у него случился конфликт с прохожим, которого он также убил ножом и забрал сигареты, деньги и мобильный телефон на сумму семь тысяч рублей.

Как мужчина распорядился украденными вещами, не известно, но вскоре он оказался в одном из местных ресторанов, где стал демонстрировать присутствовавшим фотографии и видео с места первого преступления. Из-за неадекватного поведения за ним приехал наряд полиции.

Как передаёт БНК, уже находясь в отделении, убийца выронил из кармана телефон, на незаблокированном экране которого была открыта фотография с телом, из которого торчит несколько ножей. На вопрос, что за человек на фото, задержанный ответил, что его нет в живых.

Были возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве, краже и краже с причинением значительного ущерба. В ходе следствия мужчина признал вину и был приговорён к 20 годам лишения свободы с годовым отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год.