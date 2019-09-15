Фонд Пуарье поблагодарил Хабиба за пожертвование средств на воду детям в Африке

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Фото © Twitter / The Good Fight Foundation

Российский боец Хабиб Нурмагомедов пожертвовал средства на воду детям в Африке.

Фонд американского бойца смешанных единоборств (ММА) Дастина Пуарье поблагодарил россиянина в "Tвиттере" за пожертвования.

Спасибо тебе за щедрое пожертвование и за то, что ты сдержал слово. Твой вклад поможет людям! — сказано в сообщении.

Это не первый акт доброй воли Хабиба Нурмагомедова. Так, прошлой осенью после победы в чемпионском бою над Конором Макгрегором российский боец посетил Нигерию, где помог местным жителям починить водяную скважину, а после поединка 7 сентября с Дастином Пуарье Нурмагомедов заявил, что продаст подаренную ему футболку соперника, а деньги отдаст на благотворительность.

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