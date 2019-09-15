СМИ: Муж и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв и её мать срочно прибыли к ней в больницу вечером 14 сентября, сообщает Пятый канал.

Родственники артистки, как отмечается, были сильно взволнованы.

На днях звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Медики поставили актрисе диагноз "злокачественная опухоль головного мозга". На фоне болезни у неё диагностировали неполный паралич. По словам нейрохирурга, оперировать артистку не представляется возможным.

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