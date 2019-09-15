На западе Мексики убиты начальник полиции и его охранник

Нападавшие скрылись с места преступления, найти по горячим следам их не удалось.

Начальник полиции одного из муниципалитетов в штате Халиско на западе Мексики убит при исполнении служебных обязанностей вместе со своим охранником. Об этом сообщила газета Milenio.

По информации издания, группа вооружённых людей открыла огонь по патрульному автомобилю, в котором находились правоохранители. Начальник полиции Эверардо Прадо погиб на месте, его охранник скончался в больнице от полученных травм.

Нападавшие скрылись с места преступления, найти по горячим следам их не удалось. Местные власти начали расследование в связи с убийством двоих людей.

С декабря 2018 года по конец августа 2019-го в Мексике было убито 284 сотрудника полиции, согласно данным организации "Общее дело". В первой половине этого года общее число убийств увеличилось на 5,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года, при этом в стране регулярно находят новые места тайных захоронений людей.