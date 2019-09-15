Экс-глава Каталонии призвал Россию и Запад наладить отношения

Политик считает, что сейчас Европа должна стать протагонистом в разрешении украинского кризиса.

России и Западу необходимо наладить отношения, поскольку это соответствует их взаимным интересам, заявил бывший глава Женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон в интервью РИА "Новости".

— Россия и ЕС должны улучшить отношения. Мне кажется абсурдом то, что сейчас у нас больше проблем с Россией, чем во времена СССР, — сказал он.

Пучдемон также выразил уверенность, что будущего удастся достигнуть с помощью диалога и сотрудничества между Западом и Востоком. Следовательно, улучшение отношений соответствует интересам Запада, России и ЕС, считает он.

Политик также напомнил, что с момента введения взаимных санкций прошло уже пять лет.

— Прошло уже несколько лет с ввода санкций, и мы видим, к каким результатам они привели. Настал момент их изменить. Это могло бы стать первым шагом к тому, чтобы Европа стала протагонистом в разрешении украинского кризиса, — сказал Пучдемон.

Однако ранее глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что международные отношения продолжают "стабильно осложняться".