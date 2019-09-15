В Японии таксист наехал на толпу пешеходов, не менее семи пострадали

Не менее семи человек пострадали в японском городе Нагоя при наезде такси на группу пешеходов, сообщил телеканал NHK.
Инцидент произошёл поздно вечером в субботу. Как рассказали очевидцы, 75-летний водитель такси вылетел на тротуар рядом с железнодорожной станцией Канаяма. Всех пострадавших госпитализировали, один из них получил серьёзные травмы.
На данный момент полиция выясняет все обстоятельства инцидента и допрашивает водителя такси.
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