В Японии таксист наехал на толпу пешеходов, не менее семи пострадали

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства инцидента и допрашивает водителя.

Не менее семи человек пострадали в японском городе Нагоя при наезде такси на группу пешеходов, сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошёл поздно вечером в субботу. Как рассказали очевидцы, 75-летний водитель такси вылетел на тротуар рядом с железнодорожной станцией Канаяма. Всех пострадавших госпитализировали, один из них получил серьёзные травмы.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства инцидента и допрашивает водителя такси.

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