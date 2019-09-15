Художник-постановщик "Убойной силы" погиб в ДТП под Петербургом

Художник-постановщик популярного российского сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко погиб в результате лобового ДТП под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает "Тосненский вестник".

По предварительной информации, авария произошла около полудня на трассе Тосно — Шапки. Автомобиль "Мазда" под управлением Боковенко вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с "хондой".

От полученных травм Боковенко скончался на месте, второго участника ДТП спасатели извлекли из покорёженного авто, в тяжёлом состоянии с открытыми переломами обеих ног он был доставлен в больницу города Тосно.

Причины аварии выясняются.